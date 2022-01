Havde droppet billig elbil: Nu vender den tilbage

Volkswagen har trods tidligere udmeldinger valgt at puste nyt liv i elbilen e-Up

Der er ikke mange elbiler til salg til en frapris på under 200.000 kr., og da Volkswagen tidligere meldte ud, at de ville skrue ned for produktionen af den lille elektriske e-Up, var der endnu færre.

Nu har Volkswagen dog besluttet at give nyt liv til den lille e-Up, da der i Europa er stor efterspørgsel på prisvenlige elbiler.

Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af en historie fra Automotive News Europe.

Volkswagen havde egentlig besluttet at indstille produktionen af e-Up i 2020, da leveringstiderne blev for lange, men i maj i fjor kom modellen så alligevel tilbage i det danske modelprogram, hvor den har solgt fornuftigt.

Nu vil Volkswagen skrue mere op for produktionen, så der også kan sælges flere e-Up'er på de øvrige europæiske markeder.

'Vi havde midlertidigt taget e-Up'en ud af markedet i 2020, fordi leveringstiderne var steget dramatisk på grund af stor efterspørgsel. Nu er det besluttet at genindføre e-Up i modelprogrammet,' skriver Volkswagen i et email-svar til det tyske medie Golem.

E-Up er baseret på strukturen fra den benzindrevne Up, hvor drivlinjen er erstattet med en ren elektrisk af slagsen. Batteripakken er på 32,3 kWh, og det giver en officiel rækkevidde på 260 km på en opladning.

Elmotoren i e-Up yder 82 hk og 212 Nm, og det er nok til, at modellen kan gå fra 0-100 km/t på 11,9 sekunder, mens topfarten er begrænset til 130 km/t.

E-Up kan i Danmark fås til en pris fra 186.995 kroner.

Om cirka tre år skal e-Up erstattes med en ny billig elbil i den såkaldte ID-familie. Sidste år blev der solgt 745 eksemplarer af e-Up på det danske marked.