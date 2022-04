Havde droppet Danmark: - Vi er tilbage

For et par år siden lød det fra den japanske bilfabrikant Mitsubishi, at de ville stoppe med at udvikle nye modeller til det europæiske marked, og at de efterfølgende helt ville sige farvel til Europa.

Nu har piben dog fået en anden lyd, for Mitsubishi har valgt at blive i Europa, og nu gør de klar til at lancere to nye modeller, som skal være med til at sætte skub i salget, herunder også i Danmark.

Mitsubishi vil således lancere en ny udgave af den velkendte Colt, mens en ny udgave af den højere ASX også er på vej. Det oplyser Mitsubishi Danmark i en pressemeddelelse.

- Efter en stille periode for mærket glæder vi os hos Mitsubishi Danmark til at få flere produkter på hylderne. Både Colt og ASX har historisk været utrolig populære biler. De lander nu i to store, danske segmenter og giver os mulighed for at tilbyde en Mitsubishi til flere slags kunder end tidligere, siger Sebastian Vogt, som er salgschef hos Mitsubishi Danmark, i pressemeddelelsen.

- Og så er det klart, at de to biler også repræsenterer en forvisning for vores kunder om, at Mitsubishi er tilbage i Danmark nu og i fremtiden, siger han.

På markedet næste år

Endnu frigiver Mitsubishi ikke mange detaljer om de to kommende modeller, men vi ved, at Colt vil høre til i det almindelige B-segment, og at ASX vil blive betegnet som en B-SUV. Begge modeller udvikles på Renault-Nissan-Mitsubishi-alliancens CMF-B-platform, og det betyder, at de blandt andet kommer med hybrid-drivlinjer.

Den nye ASX kommer på markedet i løbet af foråret 2023, mens man må vente lidt længere på Colt, som bliver introduceret i løbet af efteråret næste år.