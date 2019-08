Havde du også glemt dette bilmærke? Én model sælger stadig

Italienske Lancia har fået gang i bilsalget i 2019, til trods for at de kun tilbyder kunder én eneste bilmodel

Husker du Lancia? Bilmærket, som dominerede rallyscenen i 70'erne og 80'erne, og som skænkede verden bilmodeller som Delta HF Integrale, Stratos og Fulvia?

Det italienske bilmærke har de seneste årtier levet en noget anonym skyggetilværelse, hvor det kun for alvor er italienerne selv, som køber mærkets biler.

Men det gør de italienske forbrugere så også i stor stil.

Faktisk har Lancia i år solgt flere biler hjemme i Italien, end både Alfa Romeo og Lexus har kunnet præstere i hele Europa.

Det skriver flere medier, blandt andre Expressen, Fiat Group World og Motor1.

Lancia sælger kun én bilmodel, Ypsilon, som er baseret på en Fiat Panda, og som kun sælges hjemme i Italien. Modellen kom på markedet i 2011.

Den model har Lancia så til gengæld også formået at sælge 34.700 eksemplarer af i første halvdel af 2019.

Til sammenligning har Alfa Romeo solgt 27.702 biler i EU i årets første seks måneder.

Attraktive tilbud

Årsagen til, at det går godt med salget i hjemlandet, er ifølge Fiat Group World, der beskriver sig selv som 'uofficiel side for Fiat Chrysler Automobiler', at Lancia har lanceret en række 'attraktive tilbud'.

Ifølge mediet har Lancia formået at prissætte den aldrende model, så den på det hjemlige marked ikke har nogen direkte konkurrenter.

Den billigste standardversion af en Ypsilon koster ifølge Lancias italienske hjemmeside 13.800 euro, svarende til cirka 103.000 kroner. Men på samme hjemmeside har Lancia flere tilbudskampagner på Ypsilon, som gør, at man kan købe en Ypsilon helt ned til 9.300 euro, svarende til lige under 70.000 danske kroner.

Trods de lave priser er det overraskende, at Lancia formår at sælge flere af én model i Italien, end Alfa Romeo gør i hele EU af fem forskellige modeller.

Svenske Expressen spekulerer i, at Fiat Chrysler Automobiler vil strække sig langt for at holde liv i det gamle italienske Lancia-brand, og at gruppen ifølge kilder overvejer at satse på elbiler som fremtiden for Lancia.

Uanset hvad er Lancia i hvert fald ikke helt død og borte endnu.