Havestole og soltag: Citroën genopliver ikonisk billigbil

En lille, fransk billigbil med havestole som sæder, spartansk interiør og et stort soltag, der kan foldes væk med håndkraft.

Det kunne måske umiddelbart lyde som nøgleordene for den klassiske Citroën 2CV, der første gang så dagens lys i 1948. Men det er faktisk det sidste nye skrig fra Citroën, vi taler om. Ami One hedder bilen, der foreløbigt er et koncept og skal vises frem for første gang på den kommende motorudstilling i Genève.

Parallellerne til 2CV er helt overlagte. For hos Citroën vil man igen lave en bil, som alle har adgang til, skriver producenten i en pressemeddelelse. I 1940'ernes Frankrig var det bønderne, der manglede en bil, og nu er det så de unge, der står overfor en lille motoriseret revolution - i hvert fald ifølge franskmændene.

Foto: Citroën

Den gamle 2CV blev i sin tid også kaldt en studenterjaguar, og Ami One bejler til samme publikum med simpel opbygning og elkraft. Bilen kan ifølge Citroën køre op til 100 kilometer på en opladning, mens tophastigheden er overskuelige 45 km/t.

Det betyder til gengæld, at bilen i nogle lande vil kunne køres af personer uden kørekort. Tanken er da også, at bilen i højere grad skal være et alternativ til bussen end til bilen, skriver Citroën.

Bygget til deling

Producenten er gået til yderlighederne for at gøre bilen så billig som muligt. En lang række dele - blandt andet døre - er eksempelvis gjort helt identiske, Citroën-logoet er malet på og overskydende fedt som muligheden for at lukke vinduet halvt op er skåret fra. Ifølge mediet Autocar er det her enten helt åbent eller lukket.

Det betyder samtidig, at den 2,5 meter lange franskmand kun vejer 425 kilo.

Foto: Citroën

Trods kvalerne med at sænke produktionsomkostningerne er Ami One dog ikke tænkt som en bil, der skal sælges i traditionel forstand. Ifølge Citroën er der i højere grad lagt op til, at bilen skal indgå i delebilsordninger og kortidslejes af unge byboere.

- Konceptet er en suveræn byløsning, hvorfor et ultra-kompakt design med plads til præcis to personer og noget bagage er valgt, skriver Citroën i pressemeddelelsen.

Producenten har foreløbigt ingen planer om at sætte Ami One i produktion. Overfor Autocar påpeger Citroën-chef Linda Jackson dog, at fremtidens mini-Citroën meget vel kan blive noget lignende.

