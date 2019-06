Hedebølge får Tyskland til at sænke hastigheden på flere motorveje

Høje temperaturer fik onsdag myndighederne til at inddrage muligheden for fri hastighed flere steder

For mange er sommerferieturen lig med en tur på de sagnomspundne tyske motorveje, hvor hastigheden flere steder er givet fri.

Skal man denne vej i de nærmeste dage, bliver det dog med stor sandsynlighed ikke muligt at lade højre pedal møde bunden i så stor udstrækning som normalt.

Hedebølgen, der har ramt store dele af Europa, har nemlig fået de tyske myndigheder til at sætte hastigheden ned på flere strækninger - heriblandt også dem, hvor der ikke tidligere har været hastighedsbegrænsning.

Begrundelsen er, at varmen potentielt kan få de tyske betonveje til at sprække, og ifølge Bloomberg er hastigheden nogle steder blevet sat helt ned til 100 km/t.

Fraråder kørsel med motorcykel

Berliner Morgenpost skriver, at onsdag i nogle dele af Tyskland blev den varmeste junidag nogensinde.

I Berlin slog man byrekord med 37,5 grader, men endnu mere hedt blev det i byen Bad Muskau på grænsen til Polen. Her nåede temperaturen helt op på 38,6 grader.

Ifølge magasinet Bild skaber varmen kun et problem på de motorveje, der stadig består af betonplader. Længerevarende varme kan nemlig få betonen til at udvide sig og dermed hæve pladerne. Det har blandt andet fået delstaten Sachsen-Anhalt til at indsætte hastighedsgrænser på to motorveje.

- Resultatet er, at vejen sprækker, hvilket kan skabe en potentiel sikkerhedsrisiko for trafikanter, der kører med høj hastighed, siger en talsperson for delstatens ministerium for regional udvikling og transport til Bild.

Bilistorganisationen ADAC fraråder overfor mediet helt kørsel med motorcykel på de motorveje, hvor der er fare for sprækker i kørebanen.

