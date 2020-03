Heftigt hammerslag på sjælden Ferrari

Ferrarien opkaldt efter grundlæggeren af mærket blev solgt for millionbeløb

Ét eksemplar af den ikoniske bilmodel Ferrari Enzo kom under hammeren på auktion hos RM Sotheby's i weekenden.

I alt blev der kun produceret 400 eksemplarer af den eksotiske Ferrari, som er opkaldt efter Ferraris egen grundlægger, Enzo Ferrari.

Dette eksemplar med chassisnummer 132654 var vurderet til en forventet hammerslagspris på mellem 2,75 og 3 millioner dollars, svarende til mellem cirka 18 og 20 millioner kroner.

Da hammeren faldt, lød prisen på 2.782.500 dollars, svarende til cirka 18,3 millioner kroner.

For prisen har den nye ejer fået en Enzo, der trods en alder på 17 år kun har kørt cirka 2700 km.

Enzoen er lakeret i farven Rossa Corsa med rødt læderindtræk, og modellen blev oprindeligt solgt til sin første ejer i New York.

Vedkommende havde den eksklusive Ferrari cirka et års tiden, inden den blev solgt til en ejer i Illinois.

Sidenhen blev bilen købt af Lingenfelter Collection, som har serviceret bilen og fået installeret et nyt og mere larmende udstødningssystem fra Tubi Extreme, som altså nu kommer en ny ejer til gode.

Vilde millionbiler

Ferrari Enzoen blev auktionens dyreste bil, men det var langt fra den eneste bil, som fik ny ejer for et stort beløb.

Således blev en Bugatti 57 Cabriolet fra 1938 solgt for 1.655.000 dollars, svarende til cirka 10,9 millioner kroner.

En Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso by Scaglietti fik ny ejer for 1,6 millioner dollars, svarende til 10,5 millioner kroner, mens en Ferrari 250 GT Cabriolet Series II blev solgt for 1.352.500 dollars, svarende til cirka 8,9 millioner kroner.

En venstrestyret Toyota Supra MKIV med under 20.000 km på tælleren blev solgt for 137.000 dollars, svarende til cirka 900.000 kroner.

I alt blev der solgt biler for 35,8 millioner dollars, hvilket svarer til over 235 millioner kroner.

