Helt nyt bilmærke kommer til Danmark

Er man vild med eksklusive - og ofte meget hurtige - biler, skal man tage et smut forbi bilhuset My Garage i Vejle. Bilforhandleren har gjort det til sit speciale at sælge nogle af de bilmærker, som man ikke finder andre steder.

Og nu har et nyt bilmærke fundet vej til Vejle.

My Garage er nemlig blevet skandinavisk forhandler af italienske Dallara. I mange år har Dallara produceret racerbiler og kulfiberdele til racerbiler for andre bilproducenter verden over, men nu har Dallara også sendt mærkets egen bil på gaden, nemlig en Stradale.

- Vi er utrolig glade og stolte over at blive Dallara-importør. Forhandlingen af Dallara er en del af vores strategi om at blive et motormekka for bilentusiaster i hele Norden, siger Lars Bjørnbak, som er direktør hos My Garage, i en pressemeddelelse.

En særlig bil

Som man måske kan fornemme, er Dallara Stradale ikke den typiske familiebil. Der er tale om en to-personers sportsvogn, som er udstyret med en firecylindret motor på 2,3 liter. Motoren yder 400 hk, og det er nok til at sende Stradale fra 0-100 km/t på lige over 3,2 sekunder.

Dallara Stradale vil kun blive bygget i et begrænset antal, og derfor vurderer My Garage, at der kan være et investeringspotentiale i bilen, der starter ved en pris på 159.000 euro ekskl. moms og afgifter - svarende til 1.182.000 kroner.

Foruden det nye samarbejde med Dallara er My Garage også forhandler af Morgan, McLaren, Kalmar, Rolls-Royce og Lotus.