Hentede milliondyr Ferrari: Seks timer senere kørte han galt

En 43-årig tysk mand ventede i over to år for at blive ejer af en specialombygget Ferrari F8 Tributo. For nyligt skulle tyskeren hente nøglerne til sin nye superbil, som forinden var blevet ombygget hos et firma i Berlin. Men det, der skulle have været en drømmedag, endte som et mareridt.

Blot seks timer efter, han havde hentet sin nye Ferrari, kørte tyskeren nemlig galt på Autobahn A5.

Det skriver flere tyske medier, blandt andre Berliner Zeitung.

Ifølge lokale politimyndigheder var årsagen til uheldet en kombination af, at Ferrarien var monteret med sommerdæk, at vejbanen var våd, og at der 'formentlig blev kørt med upassende hastigheder'.

Vil prøvekøre sjælden Porsche: Ender med fronten i en Opel

Totalskadet

Ifølge tyske medier gik uheldet så hårdt ud over superbilen, som er udstyret med en 3,9-liters turbomotor, der yder 710 hk., at den blev erklæret totalskadet.

Ifølge politiet mistede den 43-årige tysker, herredømmet over bilen, hvorefter den ramte en betonvæg. Det resulterede i, at et baghjul blev revet af.

Chaufføren slap fra uheldet uden skrammer, mens bilens passager fik alvorlige, men ikke livstruende skader.

Bilen står til en pris på tyske plader til 360.000 euro, hvilket svarer til lige under 2,7 millioner kroner.

En almindelig Ferrari F8 Tributo kan accelerere fra 0-100 km/t på 2,9 sekunder, mens topfarten er 'over 340 km/t'.

Ydmyger Lamborghini-kører: 'Der røg det depositum'