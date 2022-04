Her bliver påsketrafikken værst

Er du en af de mange, der skal ud på de danske veje, når vi går ind i påskeugen, skal du indstille dig på, at der vil være mange biler på vejene, hvorfor man må forvente tæt trafik og risiko for kødannelse i flere af påskedagene.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Særligt tre dage skal man holde sig fra at sætte sig i bilen på bestemte tidspunkter, hvis man vil undgå kø. Lørdag 9. april, onsdag 13. april og skærtorsdag 14. april anbefaler Vejdirektoratet, at man kører uden for de mest trafikerede tidsrum.

- Vi ved af erfaring, at påskeferien er startskuddet til sommerhussæsonen, og derfor skal trafikanterne være opmærksomme på, at vi i påsken er rigtig mange ude på vejene samtidig. Det kan være en god idé, før man sætter sig ud i bilen, lige at tjekke trafiksituationen på vores hjemmeside trafikinfo.dk, hvor man altid kan få et indblik i, om der er uheld, kødannelser, og store vejarbejder, siger Charlotte Vithen, som er områdechef hos Vejdirektoratet, i pressemeddelelsen.

Her vil trafikken være

Det er dog ikke på alle strækninger, at der er risiko for kø. Trafikken vil hovedsageligt bevæge sig fra hovedstadsområdet mod Jylland via E20 Vestmotorvejen og Fynske motorvej og via rute 21 mod Sjællands Odde. Der kan også opstå tæt trafik på E45 Sønderjyske motorvej mellem grænsen og Kolding.

Vejdirektoratet forventer også tæt trafik til og fra de lidt større sommerhusområder rundt omkring i landet. Det gælder især sommerhusområderne langs den jyske vestkyst, Skagen i Vendsyssel og i Nordsjælland.

Vejdirektoratet forventer, at folk vil tage hjem fra påskeferien hen over et større antal dage, og derfor forventer de ikke større forsinkelser i den sammenhæng.