Her de sikreste biler du kan købe

Sikkerhed i bilen er et vigtigt parameter for mange forbrugere, når de skal vælge ny firhjulet følgesvend. Hvert år tester den europæiske sikkerhedsorganisation Euro NCAP mange biler, og i 2019 havde Euro NCAP 55 biler gennem deres omfattende tests, hvoraf 41 biler scorede topkarakter. Det gør 2019 til et af de mest imponerende år i forhold til bilernes sikkerhed.

Det oplyser Euro NCAP i en pressemeddelelse.

Ud af de 41 topscorere har flere biler klaret sig så godt, at de er blevet kåret som de sikreste biler i deres respektive klasse.

I faktaboksen herunder kan de se vinder-bilerne.

De sikreste biler i 2019 Her er de mest sikre biler testet af Euro NCAP i 2019: Store familiebiler:

Tesla Model 3 og BMW 3-serie Store SUV'er:

Tesla Model X Lille familiebil:

Mercedes-Benz CLA Små SUV'er/MPV:

Subaru Forester Minibil:

Audi A1 og Renault Clio Hybrid- og elbiler:

Tesla Model 3 Kilde: Euro NCAP

Kravene skærpes

Euro NCAP havde travlt i slutningen af det forgangne år, for fra årsskiftet blev kravene til, hvad der skal til for, at en bil får topkarakter i sikkerhedstest, skærpet markant.

Derfor skyndte mange bilproducenter sig at få testet deres modeller under de mindre stramme krav.

Fremover gælder de højere krav til crashtest, som blandt andet handler om nødbremser, som selv skal kunne bremse for bløde trafikanter, forbedret sikkerhed for børn og øgede krav til elektroniske hjælpesystemer.

