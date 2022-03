Her er årets bil i Europa

Da Årets Bil i Danmark 2022 blev kåret i slutningen af 2021, måtte elbilen Kia EV6 se sig slået af koncernfætteren Hyundai Ioniq 5 og den svensk-kinesiske Polestar 2, der med henholdsvis en første- og andenplads i kåringen henviste Kia'en til tredjepladsen.

Nu tager Kia imidlertid revanche. Titlen som Årets Bil i Europa 2022, 'Car of The Year' er nemlig blevet uddelt, og her tilfaldt æren Kia EV6.

Det oplyser FDM i en pressemeddelelse.

Den koreanske elbil vandt i et finalefelt, hvor seks af syv biler var rene elbiler.

Bag kåringen står en jury af europæiske motorjournalister, og det er i år 59. gang, at 'Car of The Year' udpeges. Det eneste danske medlem i juryen er Søren W. Rasmussen, som er bilteknisk redaktør hos FDM.

- Kia EV6 er en flot repræsentant for det niveau, elbiler har nået i 2022, og bilen er derfor en værdig vinder. Kia EV6 har da også allerede formået at blive en efterspurgt bil i Danmark, hvor bilkøbere i øjeblikket må imødese lange ventetider på den populære elbil, siger Søren W. Rasmussen.

Slut med benzinbiler

Som finalefeltet, der næsten udelukkende består af rene elbiler, er med til at bekræfte, går udviklingen i bilverdenen hastigt mod elbiler. Kun Peugeot 308 blandt finalebilerne fås, udover i el- og plugin-hybrid-udgave, også som benzin- og dieselbil.

- De elektriske biler er hastigt på vej ud på vejene, og Car of the Year-kåringen viser tydeligt, at det er en udvikling, der kommer til at ske med forstærket fart i de kommende år. Jeg kan ikke forestille mig, at en benzinbil nogensinde igen kan blive Car of the Year, siger Søren W. Rasmussen.