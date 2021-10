Her er Årets Brugtbil 2021

Hvilken bilmodel er det bedste brugtkøb, du kan gøre lige nu? Det kåres hvert år af Bilbasen i samarbejde med en række danske motorjournalister og brugtbileksperter, og nu har juryen udpeget vinderen af titlen for 2021.

Årets Brugtbil 2021 er Hyundai i30, og den vinder foran BMW i3, Mercedes C-Klasse, Skoda Superb og Toyota Yaris.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Årets Brugtbil 2021 Hyundai i30: 135 point BMW i3: 115 point Mercedes C-klasse: 80 point Skoda Superb: 70 point Toyota Yaris: 50 point

Hyundaien vinder blandt andet, fordi den er solidt konstrueret, uden store mekaniske fejl og har høj forbrugersikkerhed på grund af en lang fabriksgaranti på fem år.

- Der er bestemt ikke tale om en spændende familieflytter, men til prisen er det svært at finde en bedre brugtbil i denne populære bilklasse, siger Christian Schacht, som er jurymedlem og bilredaktør på Jyllands-Posten.

- Hyundai i30 er på flere områder en lidt overset familiebil, og det er en fordel for brugtbilkøberne. Priserne er således stadigvæk rimelige. Kvaliteten er på et generelt højt niveau, den er rummelig, komfortabel og fås med et pænt udvalg af motorer og udstyr, siger han.

Se hvor meget prisen på din brugte bil er steget.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Modellen vinder blandt andet, fordi den har fem års garanti. Foto: Karsten Lemche

Billig kørsel

En totaløkonomisk analyse fra Bilbasen viser, at en brugt Hyundai i30 koster i gennemsnit omkring 110.000 kroner, og omkostningen ved at eje bilen er omkring to kroner pr. kørte kilometer. Dermed er Hyundai i30 blandt de billigste modeller i mellemklassen i forhold til totaløkonomien.

Det er 16. gang, at Årets Brugtbil kåres, og sidste år vandt Seat Leon titlen som Årets Brugtbil 2020. Der handles omtrent 450.000 brugte biler om året i Danmark.