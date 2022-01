Her er årets sikreste bil

Subarus firehjulstrækker Outback er netop blevet kåret som årets sikreste bil i 2021 af sikkerhedsorganisationen Euro NCAP.

Her belønnede man familiebilen med den højst samlede sikkerhedsscore samt fem stjerner i deres årlige test.

Outbacken skilte sig fra flokken i testkategorierne fodgængerbeskyttelse og førerassistancesystemer, hvor ingen af konkurrenterne kunne følge med.

- Dette resultat kommer fra 30 års erfaring i den kontinuerlige udvikling af avancerede og pålidelige teknologisystemer med det mål at fremstille verdens sikreste biler - for dem i bilen såvel som alle udenfor den, skriver Subaru i en pressemeddelelse.

Livreddende teknologi

Ifølge Subaru skal udmærkelsen i de to testkategorier tilskrives Subarus unikke EyeSight førerassistancesystem.

I 2016 påviste en undersøgelse, at den nye teknologi nedbragte antallet af trafikulykker med op til 60 procent samt halverede risikoen for kollision med fodgængere.

I Outback findes nu den fjerde generation af førerassistentsystemet, som er udstyret med 11 sikkerhedsfunktioner eksempelvis nødstyringsassistent, hastighedsskilt-genkendelse med intelligent hastighedsbegrænser og anti-kollisions bremsesystem med øget synsfelt for at undgå kollision i vejkryds.

Nye krav til sikkerheden

Euro NCAP har disket op med nye testscenarier for autobremsefunktioner ved højere målhastigheder og skjult syn, der har til formål at øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter.

Desuden bliver der nu stillet højere krav til fartpilotsystemer og bilernes evne til at intervenere med autonom bremsning og undvigemanøvrering, hvilket skal nedbringe risikoen for kollisioner mellem biler.