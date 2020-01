Her er årtiets mest solgte bil i Danmark

Finanskrisen, som brød ud i 2008, gav efterdønninger hos de danske forbrugere, og det kom også til udtryk på bilhandlen.

Her valgte mange danskere i årene efter finanskrisen at kigge mod mindre biler, når de skulle finde en ny. Således blev mikrobilerne særdeles populære i Danmark, og selv om de gennem de seneste par år er faldet i popularitet, så skal vi stadig kigge mod mikrobilsegmentet for at finde den mest sælgende bilmodel i Danmark i det forgangne årti.

Mikrobilen Volkswagen Up kom på markedet i 2012, og den tyske gigants første mikrobil kan nu prale med titlen som værende den mest populære bilmodel fra 2009-2019. I alt er der blevet solgt 65.357 eksemplarer af Up i den periode.

Det oplyser VW i en pressemeddelelse.

Slog rekorder

To måneder efter introduktionen på det danske marked satte Up i juni måned 2012 ny rekord som den første bil på det danske marked, der var solgt i mere end 1000 eksemplarer på en måned.

Da nytårsraketterne blev fyret af på årets sidste dag i 2012, lå Up nr. 1 i det samlede bilsalg for året med et salg på 10.936 biler. Det var det dobbelte antal biler i forhold til den mest solgte bil året før, der også var en mikrobil. De efterfølgende tre år blev bilen igen den mest solgte i Danmark. I løbet af de tre år formåede Up også at holde positionen som den mest solgte bil hver eneste måned i 29 måneder i træk.

Modellen blev desuden kåret som World Car of The Year i 2012 og Årets Bil i Danmark i 2013.

Elektrisk model på vej

Selvom Up-modellen efterhånden har en del år på bagen, så er den endnu ikke helt på vej på pension.

Volkswagen har nemlig opdateret den elektriske udgave af modellen, der nu er at finde hos de danske forhandlere. E-Up har en rækkevidde på op til 260 km og en pris på 162.995 kr.

