Her er biler over 20 år nu helt fri for afgift

Den norske regering har gjort det muligt at importere biler med mere end 20 år på bagen uden at betale registreringsafgift

At finde ønskebilen i et varmt, sydeuropæisk land og køre den hjem til Danmark kan være en romantisk drøm, hvis man er motorentusiast med hang til gamle biler.

Særligt én ting kan dog stå i vejen for rent faktisk at sætte kursen stik syd med en autotrailer, og det er usikkerheden om, hvad skattefar tager for et sæt danske nummerplader ved grænsebommen. Det er imidlertid ikke en bekymring, ligesindede i Norge behøver have mere.

Fra 1. juli er afgiften på importbiler, der er over 20 år gamle, nemlig bortfaldet. Det skriver mediet Bil24.no.

Tyske priser i Norge

Drømmer man derfor om en hurtig BMW E36 M3, en åben Mercedes-Benz R129 SL eller måske en adræt Audi TT af første generation, ja så er der nu store penge at spare.

Hvor nordmændene i lighed med danske bilentusiaster tidligere skulle lægge en pæn registreringsafgift til prisen på de europæiske bilsalgssider, kan de nu regne med prisen, de ser.

Dog betalte nordmændene i forvejen ikke helt så høj en registreringsafgift, som vi er vant til i Danmark.

Ifølge Bil24 er en Mercedes-Benz SL500 fra 1993, som mediet har fundet på bilsalgssiden Mobile.de, eksempelvis blevet 43.486 norske kroner billigere. Hvor man før skulle betale knap 46.000 kroner i afgift, slipper man nu med 2400 i et skrotningsgebyr, der trods alt stadig skal betales.

Gælder også motorcykler

Tidligere var det kun biler over 30 år, der var fritaget for registreringsafgift i Norge. Nedsættelsen var en del af det norske regeringsgrundlag og har derfor været undervejs siden januar.

Foruden gamle biler gælder afgiftsfritagelsen også for eksempelvis motorcykler, der importeres.

- Mange af os har en drømmebil fra 1990'erne, som vi har haft lyst til at købe, men aldrig haft råd til. Nu bliver det lettere at realisere drømmen, sagde Morten Stordalen fra norske Fremskrittspartiet dengang i en pressemeddelelse.

Herhjemme skal bilen være over 35 år for at få afgiftsrabat. I det tilfælde skal man kun betale en fjerdedel af den almindelige registreringsafgift.

