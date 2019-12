Her er Danmarks billigste elbil

Hvis du har lige knap 150.000 kroner, kan du blive ejer af Danmarks billigste elbil.

Når Seat til marts næste år sender sin første elbil, Mii electric, på det danske marked, bliver det til en pris på 149.990 kroner, og dermed bliver den elektriske udgave af mikrobilen landets billigste elbil.

Det oplyser Seat i en pressemeddelelse.

Hvad får man så for 150.000 kroner?

Man får en bil, som ikke har nogen emission, og som er udstyret med en elmotor på 61 kW (83 hk) og 212 Nm. Litium-ion-batteriet har en nettokapacitet på 32,3 kWh, og det giver Seat Mii electric en rækkevidde på op til 260 km. Hvis man kører uden for byen, kan rækkevidden være helt op til 358 km.

Bilmærke vender tilbage til Danmark: Her er deres nye elbil

0-100 km/t. er overstået på 12,3 sekunder, og tophastigheden er 130 km/t.

Kan lynoplade

Et vigtigt punkt på listen over standardudstyr ved den elektriske Mii er muligheden for hurtigladning ved 40 kW DC med et CCS-stik. Kombinationen kan oplade batteriet til 80 procent på en time.

Lader man med 7,2 kW AC ved en ladestander i byen eller en ladeboks hjemme, tager en opladning til 80 procent cirka 4 timer.

Listen med standardudstyr fortsætter med 16" alufælge, trafikskiltegenkendelse, vejbaneassistent, parkeringssensorer bag, lys- og regnsensor, LED-kørelys. Desuden er der fartpilot, opvarmet forrude, opvarmede el-sidespejle, ambiente-lys i kabinen, højdejusterbart førersæde og sædevarme.

For at gøre det nemt for kunderne, vil Seat Mii electric blive solgt inklusive et Clever Unlimited-abonnement med ubegrænset strøm til en fast månedlig pris, standardinstallation af en ladeboks samt en ladebrik, der giver adgang til Clevers landsdækkende netværk af offentlige ladestandere.

Nogenlunde samme bil kommer også som Volkswagen e-Up og Skoda Citigo-E. Skoda har ikke offentliggjort danske priser på Citigo-E endnu, mens e-Up kommer til at koste fra 182.000 kroner.

Se også: Billigere og med længere rækkevidde: VW opdaterer elektrisk mikrobil