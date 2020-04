Her er de danske firmabilisters yndlingsbil

De seneste år har den mest populære bilmodel hos Danmarks største leasingselskab, Nordania Leasing, blandt firmabilskunderne været Mercedes-Benz C-klasse, men i første kvartal af 2020 er det en svensk bilmodel, der har snuppet førstepladsen.

Det oplyser Nordania Leasing i en pressemeddelelse.

Mercedes-Benz er fortsat det mest populære bilmærke blandt firmabilisterne med tre modeller i top 10 med C-Klasse, E-Klasse og så den helt nye SUV med modelnavnet GLB. Mercedes-Benz C-klasse, som var firmabilernes favorit hos Nordania Leasing i både 2018 og 2019, er dog blevet overhalet af Volvo V60 i første kvartal 2020.

- Vi så en meget stærk slutspurt fra C-Klasse i det forgangne år, som brugerne elsker for både designet, køreegenskaberne og det generelt høje udstyrsniveau. Men en højdespringer her i begyndelsen af 2020 er den nye GLB, som vi oplever stor interesse for, siger Jens Haarmark Nielsen, der er chef for Fleet Management hos Nordania Leasing.

- Jeg kan med ret stor sikkerhed sige, at vi aldrig før har oplevet så mange bestillinger af en bil, som endnu ikke var på markedet, og som ingen af kunderne derfor har kunnet se og røre, før de har bestilt den. Det er meget imponerende, siger han.

Svensker på toppen

Hos Nordania Leasing forklarer de blandt andet Volvo V60-modellens førsteplads med, at efterspørgslen hos Mercedes nu er fordelt over flere modeller.

- Der er ingen tvivl om, at Volvo har ramt målskiven med V60. Det nordiske design skiller sig på elegant vis ud fra konkurrenterne, og i kabinen bliver man mødt af et både minimalistisk og komfortabelt interiør med overraskende stor rummelighed, som er et stort hit hos vores kunder, siger Jens Haarmark Nielsen.

Mest populære firmabiler Herunder kan du se hele listen over de 10 mest populære firmabiler i første kvartal 2020:

1. Volvo 60-serie 2. Mercedes C-Klasse 3. Mercedes GLB 4. VW Passat 5. VW Touran 6. BMW 3-serie 7. Skoda Superb 8. Volvo XC60 9. Mercedes E-Klasse 10. Audi A6 Kilde: Nordania Leasing

Hos den danske importør af Volvo kommer meldingen naturligvis som en god nyhed i en periode, hvor bilsalget generelt kører på lavt blus som følge af coronanedlukningen af samfundet.

- Vi er meget glade for - og stolte over - den anerkendelse og tillid, som de danske erhvervsbilister viser vores brand og produkter. Med V60 er det lykkedes at få komfort, praktik og design til at gå op i højere enhed, men konkurrencen i firmabilssegmentet er ekstremt hård, og netop derfor føles det ekstra godt at indtage førstepladsen, siger Magnus Boman, der er direktør for Volvo Danmark.

