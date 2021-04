Her er de danske priser på elbil med lynladning

Kia har offentliggjort de danske priser på den lynhurtige elbil EV6, som kommer til landet i løbet af efteråret.

EV6 er Kias nye elektriske crossover, som i den heftigste version kan accelerere fra 0-100 km/t på 3,5 sekunder.

Nu er den danske importør af Kia klar med priserne på elbilen, og de kommer til at begynde ved 324.900 kr.

Elbilen kan fås med to forskellige batteripakker, nemlig 'standard range' med 58 kWh og 'long range' med 77,4 kWh.

Den længste rækkevidde, som i EV6 er op til 510 km, får man i 'long range'-versionen, som koster fra 349.900 kr. Billigste version har en rækkevidde på 400 km og en ydelse på 170 hk, mens long range har 229 hk.

Den mest kraftfulde udgave af EV6 hedder 'GT Performance', og den kommer med firehjulstræk og 585 hk, samt en rækkevidde på 400 km. Den kan sprinte fra 0-100 km/t på vanvittige 3,5 sekunder. Her begynder prisen ved 499.900 kr.

Lynladning

Når der igen skal strøm på batteripakkerne i Kia EV6, kan elbilen lades med enten 400V eller 800V opladningsfunktioner, og med 800V kan batteriet lades fra 10 til 80 procent strøm på 18 minutter.

Desuden kan man lade 100 km rækkevidde på fire et halvt minut i udgaven med det store batteri og baghjulstræk.

Kia Danmark oplyser, at der har været stor interesse for elbilen allerede, og at der nu er åbnet for forudbestilling.