Her er de danske priser

Den tyske bilgigant Volkswagen har i forvejen en hel del SUV'er og crossovere i modelprogrammet, men det er alligevel lykkedes VW at finde plads til endnu en crossover.

Tagio hedder Volkswagens nyeste påfund, som er en såkaldt coupé-crossover, og nu er de danske priser på modellen klar.

At Volkswagen betegner modellen som en coupé-crossover dækker over, at modellen har coupéprofil takket være skrånende taglinje i bag, og at der er tale om en høj model.

Den nye Taigo lander i Danmark i slutningen af december til priser fra 254.995 kr., og i sommeren 2022 følger en billigere indstigningsmodel til 234.995 kr.

For de 254.995 kr. får man en Taigo med udstyrsniveauet Life og en 1,0-liters TSI-motor, der yder 95 hk.

Den største motor, der kan fås til Taigo-modellen, er en 1,5-liters sag, der yder 150 hk, og det er nok til at sende modellen fra 0-100 km/t på lige over otte sekunder.

Standardudstyret i laveste trin tæller blandt andet digital instrumentering, læderrat og el-spejle med varme. Desuden er der også fornuftigt med sikkerhedsudstyr.

Størrelsesmæssigt glider modellen ind i Volkswagens modelprogram mellem de nuværende modeller T-Cross og T-Roc.

Volkswagen Taigo er baseret på den brasilianske Volkswagen Nivus-model, og de europæiske udgaver af Taigo skal bygges på bilgigantens fabrik i spanske Pamplona.