Her er de fem bedste brugte biler lige nu

Hvert år kåres Årets Brugtbil i Danmark, og det er en flok motorjournalister og fageksperters bud på den bedste brugte bil, som man kan købe lige nu.

Sidste år blev BMW 1-serie kåret som Årets Brugtbil. I år er det fem folkekære bilmodeller, der kæmper om titlen.

Modellerne tæller storsælgende modeller fra Ford, Skoda, VW og Nissan, som udgør de fem finalister i Årets Brugtbil 2019.

Det er 14. år, at Årets Brugtbil bliver kåret. Juryen er en bred vifte af bileksperter i form af biljournalister fra en lang række medier og tekniske eksperter fra Applus Bilsyn og FDM’s tekniske afdeling.

De kigger på, om bilerne er skruet godt sammen, hvilke typefejl der er på dem, hvad det koster at eje og holde bilerne kørende, og så gennemgår de et eksemplar af de fem finalebiler på et FDM-testcenter.

Uoverskueligt marked

I år har Skoda to modeller med i finalefeltet i form af Octavia og Superb, mens Ford Fiesta for første gang er med i finalen.

Den populære Nissan Qashqai, der efterhånden er fast inventar i finalerunden, når det bedste brugtbilkøb skal kåres, er igen at finde blandt finalisterne. Det gælder også sidste års nummer to i kåringen, VW Golf VII, der igen er finaledeltager i år.

- Årets Brugtbil er kåringen, der handler om bilmodellernes samvittighed, og vinderen er den bil, som har den reneste samvittighed i forhold til holdbarhed, lave omkostninger for ejeren og hvor meget bil, man får for pengene, siger Ebbe Sommerlund, brugtbilekspert fra Bilbasens blog og jurymedlem i Årets Brugtbil, i en pressemeddelelse.

Et andet af jurymedlemmerne ser Årets Brugtbil som en god hjælp til bilkøbere på et stort brugtmarked.

- Med 65.000 brugte biler til salg er bilmarkedet uoverskueligt for de fleste bilkøbere. Derfor er der brug for Årets Brugtbil, som både er et helt konkret godt bilkøb, og samtidig er et udtryk for den vej som brugtbilmarkedet bevæger sig, siger Karsten Meyland Lemche, journalist på FDM Motor.

3. oktober bliver det afsløret om Fiesta, Qashqai, Golf, Superb eller Octavia bliver kåret som det bedste brugtbilkøb.

Årets Brugtbil 2019 De fem finalebiler i Årets Brugtbil 2019: - Ford Fiesta, årgang 2013-2017 - Nissan Qashqai, årgang 2014-2017 - Skoda Octavia, årgang 2013-2017 - Skoda Superb, årgang 2015-2017 - VW Golf VII, årgang 2013-2016 Vinderen bliver offentliggjort torsdag d. 3. oktober Kilde: Årets Brugtbil

