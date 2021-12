Her er de mest eftertragtede brugte biler

Brugte biler er meget eftertragtede for tiden, da den globale mangel på mikrochips skaber pres på produktionen af nye biler.

Derfor er mange brugte biler også steget i pris, men hvilke brugte biler er så de mest populære? Det har DBA Guide undersøgt, og svaret er, at det er de traditionelle bilmodeller, der bliver handlet oftest på Bilbasen.dk, hvor tallene stammer fra.

Således er den mest handlede bil på Bilbasen i årets ti første måneder mikrobilen Volkswagen Up. 8079 brugte Up har således fået nye ejere til og med oktober.

- Up'en er populær, fordi det også har været en af de mest solgte nye biler. Det er en arketypisk bil, og nu hvor den er på vej ud af nybilsmarkedet, giver det sig selv, at den også bliver populær som brugtbil. De populære biler på nybilsmarkedet ender også typisk på vores top-ti over mest populære brugtbiler, når de først begynder at blive solgt brugte, siger Jan Lang, som er markedsanalytiker hos Bilbasen, til mediet.

Her kan du se top 10 over de mest populære brugte biler i 2021. Grafik: Bilbasen/DBA

Selvom top-ti-listen domineres af bilmodeller, der traditionelt har nydt stor popularitet i Danmark, er der alligevel én enkelt bilmodel, som er værd især at bemærke lige uden for top-ti.

Tesla Model 3 har med 3351 solgte brugtbiler i de første ti måneder af 2021 på Bilbasen vist sig at være meget mere populær end i samme periode året før.

- Tesla Model 3 er den bil på listen, der overrasker mig mest. Sidste år blev der 'kun' solgt 600 af Tesla Model 3 på Bilbasens brugtmarkedet. I år vil der nå at blive solgt omkring 4000 af modellen, siger Jan Lang.