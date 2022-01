Her er de mest eftertragtede brugte biler

Hvilke bilmærker og -modeller er danskerne mest interesserede i, når vi taler brugte biler?

Her er svaret primært 'tysk' med et strejf af italiensk charme.

Det oplyser DBA Guide i en pressemeddelelse.

DBA har nemlig lavet en opgørelse over, hvilke bilmærker og -modeller som danskerne søgte efter flest gange i løbet af 2021 på DBA.dk.

Tyske BMW indtager pladsen som det mest søgte bilbrand i 2021 med næsten 720.000 søgninger. Herefter følger Mercedes med cirka 590.000 søgninger og Volvo med cirka 465.000 søgninger.

-Det giver god mening, at BMW er det bilmærke, som der i 2021 blev søgt allermest efter. Det skyldes nok, at BMW ofte producerer nogle lidt dyrere modeller, og således er der store besparelser at hente ved at købe BMW’s modeller brugte, siger Julie Schoen, som er DBAs talsperson, i pressemeddelelsen.

Charmetrold er meget søgt

Dykker man så ned i, hvilke bilmodeller der er de mest eftersøgte på DBA.dk, er det måske ikke overraskende Volkswagen Golf, som er den bilmodel, som flest danskere har søgt på i 2021. Modellen er blevet søgt næsten 592.000 gange.

Selvom det er VW Golf, der er den mest søgte specifikke bilmodel på DBA.dk, er modellen, som er næstmest søgt, mere overraskende. Her finder man nemlig den lille bybil Fiat 500, som er blevet fremsøgt næsten 463.000 gange i 2021.

- Det, der slår mig mest ved denne liste, er, at Fiat ser ud til at have produceret en ret populær brugtbil. Knap en halv million har indtastet ’Fiat 500’ i DBAs søgefelt i 2021, og dermed er der langt flere, der på DBA har søgt på en hel specifik model fra Fiat, end der har været en generel efterspørgsel efter brugte biler fra Fiat, siger Julie Schoen.