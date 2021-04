Her er de mest populære biler i Danmark

Har du lagt mærke til, at der kører rigtig mange Volkswagen rundt på de danske veje? Så er der en god grund, som for nogen ikke vil være særlig chokerende.

Når danskerne sætter sig ind i deres personbiler, er der nemlig størst sandsynlighed for, at det er en Volkswagen, viser en opgørelse fra Motorstyrelsen.

Den tyske bilgigant er det mest populære mærke i Danmark efterfulgt af Peugeot, Toyota, Ford og Citroën.

Motorstyrelsen har lavet opgørelsen over de mest udbredte personbiler i Danmark ved årsskiftet, og her viste tallene, at der på det tidspunkt var i alt 2,7 millioner personbiler indregistreret herhjemme.

De fem mest udbredte bilmærker stod på det tidspunkt for de 1,2 millioner af personbilerne i Danmark.

Øverst på listen ligger Volkswagen med 322.000 af de personbiler, der var registreret i Danmark ved udgangen af 2020. På de efterfølgende pladser kommer Peugeot med 249.000 biler, Toyota med 228.000 biler, Ford med 200.000 biler og Citroën med 181.000 biler. Dernæst følger Skoda med 162.000, Opel med 133.000, Suzuki med 130.000, Renault med 122.000 og Hyundai 117.000.

Volkswagen fører i regionerne

At Volkswagen dominerer det danske bilmarked understreges af den opgørelse, som Motorstyrelsen har lavet over de mest udbredte bilmærker fordelt på landets regioner.

Mens der er forskellige mærker, som indtager andenpladsen i landets regioner, er Volkswagen det mest udbredte bilmærke i alle fem regioner.

Herunder kan du se fordelingen på landsplan og i de fem regioner.