Her er de mest populære biler

Det er blevet særdeles populært at købe en bil, som kan lades op - enten fordi det er en elbil eller en plug-in hybrid.

I oktober måned kom der 5409 nye opladelige biler ud på danske veje, og dermed udgjorde elbiler og plug-in hybrider 43 procent af det samlede bilsalg.

- Salget af grønne biler fortsætter på et højt niveau, og det er ved at blive en naturlig del af danskernes hverdag at køre på strøm, siger Mads Rørvig, direktør i De Danske Bilimportører.

De 100 procent elektriske biler stod for 17 procent af salget, men det var en plug-in hybrid, som blev den klart mest populære bilmodel i oktober, viser tal fra De Danske Bilimportører.

Den mest foretrukne bilmodel blandt de danske bilkøbere i oktober blev således Ford Kuga, som blev solgt i 551 eksemplarer. 469 af bilerne var plug-in hybrider.

Artiklen fortsætter under grafikken ...

Her kan du se de mest populære bilmodeller i oktober. Grafik: De Danske Bilimportører

Populære tyskere

Med 2130 nyregistreringer udgjorde elbilerne 16,8 procent af salget af nye personbiler i oktober måned, hvilket er betydeligt højere end oktober sidste år, hvor de fuldt batteridrevne biler udgjorde 7,3 procent af markedet.

I de første 10 måneder af 2020 blev der indregistreret 8646 nye elbiler, mens der i løbet af de første 10 måneder af 2021 er blevet indregistreret 17.128 elbiler.

Trods det skal man et godt stykke ned på listen over de mest populære bilmodeller i oktober for at finde elbilerne. Først på ottendepladsen finder man nemlig den mest populære elbil, Volkswagen ID.4.

Artiklen fortsætter under grafikken ...

Her kan du se de 10 mest populære elbiler i oktober. Grafik: De Danske Bilimportører

De to mest populære elbiler er de to tyske søskende, Volkswagen ID.4 og Audi Q4 e-tron, som er bygget på samme platform.