Her er de mest populære elbiler lige nu

Danskerne vil i stigende grad have elbiler. I august blev der solgt 3050 nye elbiler, og dermed udgjorde de 100 procent elektriske biler 19 procent af det samlede bilsalg, som i alt bød på 15.844 nye personbiler. Det er den hidtil højeste andel elbiler på en kalendermåned.

Men hvilke elbiler var det især, danskerne var vilde med?

Hos De Danske Bilimportører har de lavet en opgørelse over de 10 mest solgte elbiler i august, og det er positiv læsning for flere bilproducenter, ikke mindst Volkswagen.

Den tyske bilgigant indtager således både første- og andenpladsen over de mest populære elbiler i den forgangne måned med modellerne ID.4 og ID.3, der er blevet solgt i henholdsvis 414 og 400 eksemplarer.

Faktisk er de to Volkswagen-modeller solgt i så mange eksemplarer i august, at de begge er i top tre, når man kigger på den generelle liste over de mest solgte bilmodeller.

Sådan ser top 10 over de mest solgte elbiler i august ud. Grafik: De Danske Bilimportører

Nye modeller sælger godt

Bemærkelsesværdigt for elbilsalget er det også, at selv de helt nye bilmodeller, som kun lige er kommet på markedet, sælger godt.

Audi Q4 e-tron er således blevet solgt i 320 eksemplarer, mens Teslas spritnye Model Y allerede er blevet leveret til 217 kunder.

Den hurtigladende Hyundai Ioniq 5 er også kommet godt fra land med 157 solgte eksemplarer.

Med augusts nye elbiler har 2021 allerede budt på 11.813 nye elbiler, hvilket er langt over dobbelt så mange som i de første otte måneder af 2020, hvor det blev til 5212 nye elbiler.