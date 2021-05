Her er de mest tilfredse bilejere

Hvilke bilejere er mest tilfredse med deres biler? Det undersøges hvert år med kundetilfredshedsundersøgelsen AutoIndex, og for tiende år i træk er svaret på spørgsmålet BMW.

Den tyske bilproducent vinder således AutoIndex 2021 for have de mest tilfredse og mest loyale kunder. Det er tiende år i træk, at BMW løber med den samlede sejr.

- Jeg er meget stolt og ydmyg over, at vores kunder er så loyale, at de har givet os det kæmpe skulderklap - og hele BMW familien skylder dem en kæmpe tak for at vise os den tillid, der skal til, for at dette kan lykkes. Vi kan forsikre, at vi vil gøre alt for at leve op til tilliden og fortsat gøre os fortjent til den, siger Jan Askholm, adm. direktør i BMW Danmark, i en pressemeddelelse.

BMW fik den samlede førsteplads i undersøgelsen med 921 point. På andenpladsen kom Mercedes-Benz med 906 point og Toyota med 903 point.

Spurgt danske bilejere

Bag tilfredshedsundersøgelsen står rådgivningsvirksomheden Loyalty Group, som i årets første måneder har fået 21.000 danske bilejere til at besvare mere end 120 spørgsmål om deres biler, værkstedet, forhandlere, osv.

Foruden den samlede sejr vandt BMW også som mærket med de mest loyale kunder. På den samlede loyalitetsskala scorede BMW 907 point, hvor Mercedes-Benz indtager andenpladsen med 896 point, og tredjepladsen går til Tesla med 883 point.

Toyota vandt desuden for 19. år i træk prisen som det bedste bilmærke, når det kommer til kundeservice. Dermed har den japanske bilgigant vundet i samtlige år, at AutoIndex er blevet udført.