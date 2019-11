Her er de mest upålidelige bilmodeller

Pålidelighed er for mange en vigtig ting ved en bil, og nu kan du blive klogere på, hvilke bilmodeller der er de mest upålidelige og de mest pålidelige.

Den amerikanske forbrugerorganisation Consumer Reports har nemlig foretaget en omfattende undersøgelse af bilers pålidelighed. Her har man indsamlet data fra 420.000 biler produceret fra 2000 til 2019 for at belyse, hvilke bilmærker og bilmodeller der er de mest pålidelige.

Undersøgelsen fra Consumer Reports er en af de største videnskabelige undersøgelser i USA og er foretaget blandt medlemmer af forbrugerorganisationen. De har blandt andet skullet svare på spørgsmål omkring eventuelle fejl ved motor, gearkasse, drivsystem, brændstofsystem, elektronik, klimaanlæg, hjulophæng, styreegenskaber, bremser, lakering, støj, udstødning, multimediesystem og flere andre forhold ved deres biler.

Særligt de amerikanske biler klarer sig dårligt, når det handler om pålidelighed, viser undersøgelsens resultater. Således er det to forskellige Chevrolet-modeller, som er de to mindst pålidelige biler i undersøgelsen.

Japanske biler er mest pålidelige

Hvor det ser skidt ud for de amerikanske bilmodeller, er der gode nyheder for Japan. De mest pålidelige individuelle bilmodeller er nemlig japanske. Sportsvognen Mazda MX-5 topper med 95 point, mens opladningshybridbilen Toyota Prius Plug-in udmærker sig som den mest pålidelige almindelige bil med en score på 94 point. Lige efter ligger den selvopladende hybridbil, Toyota Prius med 92 point, mens Lexus GX placerer sig på fjerdepladsen med 91 point.

Du finder listen herunder.

Her er mindst pålidelige bilmodeller Mindst pålidelige bilmodeller

1. Chevrolet Colorado - 4 point 2. Chevrolet Camaro - 5 point 3. Jeep Wrangler - 12 point 4. Alfa Romeo Giulia - 13 point 5. Volkswagen Atlas - 13 point 6. Volkswagen Tiguan - 15 point Mest pålidelige bilmodeller

1. Mazda MX-5 Miata - 95 point 2. Toyota Prius Plug-in - 94 point 3. Toyota Prius - 92 point 4. Lexus GX - 91 point 5. Hyundai Kona - 90 point 6. Mazda CX-3 - 89 point Kilde: Consumer Reports 2019

Toyota og Lexus markerer sig med i alt seks modeller i top 10 over de mest pålidelige bilmodeller.

Lexus er desuden mærket med de mest pålidelige biler, mens Mazda og Toyota følger lige efter.

Lexus placerer sig med en pålidelighedsscore på 81 point foran alle andre 29 bilmærker i undersøgelsen. Lige efter Lexus følger Mazda og Toyota, der begge scorer 77 point. Lexus har for nylig offentliggjort, at de vender tilbage til det danske marked i foråret 2020.

Her er de mindst pålidelige bilmærker Mindst pålidelige biler

1. Cadillac - 23 point

2. Alfa Romeo - 27 point

3. Acura - 29 point 4. Volkswagen 33 point 5. Jeep - 35 point Mest pålidelige bilmærker

1. Lexus - 81 point 2. Mazda - 77 point 3. Toyota - 77 point 4. Porsche - 75 point 5. Genesis - 71 point Kilde: Consumer Reports 2019

