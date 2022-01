Her er de nye vejskilte

Der er lektielæsning til danske bilister, som skal lære to nye vejskilte at kende i 2022

Et nyt år er begyndt, og det betyder som altid nye love og regler.

På trafikfronten er der en række nye tiltag. Blandt andet forhøjede bødetakster for at overtræde fartgrænserne og en ændring i købeloven.

Dem får du forhåbentlig ikke brug for at lære alt for godt at kende. Til gengæld slipper du nok ikke udenom at støde på de to nye vejskilte, der bliver indført.

Vejskiltet i artiklens top har du måske allerede set. Det er blevet brugt på forsøgsbasis, hvor man typisk har kunnet se det ved busterminaler.

Skiltet angiver ifølge FDM muligheden for at skifte mellem kollektiv trafik og samkørsel.

Det er placeret på punkter, hvor det er let for chauffører og passager at finde hinanden, hvis de eksempelvis bruger samkørseltjenester som GoMore.

Trafiktavle A 38. Illustration: Vejdirektoratet

Det andet nye vejskilt hedder Trafiktavle A 38 og deler således navn med et populært mejeriprodukt.

Det angiver, at der er en fordybning i vejen, hvor der i tilfælde af kraftig nedbør kan være vand på kørebanen.