Her er de sikreste biler i verden

Hvis sikkerhed er afgørende betydning for dig, så skal du tage at læse med her. Det europæiske sikkerhedssamarbejde Euro NCAP, som hvert eneste år sender nye bilmodeller gennem alverdens strabadser for at teste deres sikkerhed, har nu kåret de mest sikre nye bilmodeller for 2021.

Euro NCAP testede i alt 33 nye bilmodeller i fjor, og heraf scorede de 22 bilmodeller topkarakter med fem stjerner.

Nu har sikkerhedssamarbejdet så fundet de mest sikre biler i seks forskellige kategorier, som er henholdsvis 'direktørbiler', 'store offroadere/SUV', 'små familiebiler', 'små offroadere/SUV', 'små MPV'er' og 'rene elbiler'.

Det oplyser Euro NCAP i en pressemeddelelse.

Blandt bilerne til direktørerne er det elbilen Mercedes EQS, der tager titlen som den mest sikre bil. Mere relevant for størstedelen af de danske bilkøbere er det, at flere bilmodeller, som traditionelt i tidligere generationer har været populære herhjemme, bliver kåret som de sikreste i deres klasse.

Det gælder Skoda Fabia, som er den mest sikre lille familiebil, mens Nissan Qashqai tager titlen som den sikreste lille offroader/SUV.

Desuden er der gode nyheder for dem, der har købt elbiler, for det er elbilmodeller, som løber med halvdelen af titlerne i de seks kategorier.

- 2021 var et hårdt år for bilindustrien, siger Michiel van Ratingen, som er generalsekretær i Euro NCAP, i pressemeddelelsen.

- Alligevel så vi en masse nye bilmodeller på markedet, en del af dem elbiler og hybrider, og mange af dem opnåede femstjernede bedømmelser på trods af de høje krav. Godt klaret af vinderne, siger han.