Her er de SUV'er, flest har købt brugt denne sommer

Danskerne er vilde med de høje SUV'er, men særligt én model ser ud til at have vundet indpas både som ny og brugt

- Navnet ligger omtrent så elegant på tungen, som en skoldhed kartoffel. Men derudover ligner Nissan Qashqai et hit, skrev Nordjyske tilbage i 2006, da Nissan lancerede sin nye, mellemstore SUV-model.

Den forudsigelse fik skribenten i den grad ret i. Selv om firehjulstrækker-feberen endnu ikke for alvor havde bidt sig fast, udviklede modellen sig i de følgende år til at blive Nissans mest solgte bil i Europa nogensinde. Og de fremsynede forbrugere, der dengang erhvervede sig et eksemplar, vil i dag have særdeles let ved at sælge bilen videre.

Ifølge en ny gennemgang af brugtbilsalget via Autouncle.dk var både første og anden generation af Nissan Qashqai nemlig blandt de bedste sælgende SUV'er i juni og juli.

Topper både som ny og brugt

Den første generation, der blev bygget frem til 2013, indtager således sjettepladsen på listen med 55 solgte biler. De har samtidig en gennemsnitlig liggetid på 43 dage - til trods for, at de solgte biler har den højeste gennemsnitsalder blandt de 10 mest solgte modeller i sommermånederne.

Det lyder måske imponerende nok i sig selv, men den gamle model bliver stadig overhalet noget så eftertrykkeligt af sin afløser.

Som Ekstra Bladet beskrev tidligere på ugen, har anden generation af Nissan Qashqai været den bedst sælgende nye bil på markedet i både juli og juni. Og nu viser det sig, at bilen også er stukket af fra feltet blandt de brugte SUV'er til salg gennem Autouncle.

I alt 288 slutsedler er det blevet til, og det nærmer sig tre gange så mange som nummer to på listen, Peugeot 2008, der solgte 102 eksemplarer.

Rift om høje Renault'er

Til trods for de mange solgte biler er Nissan Qashqais gennemsnitlige liggetid stadig forholdsvis lav: 34 dage har de mange biler ventet på en ny ejer.

Her må Nissan dog trods alt se sig slået af blandt andet Renault, der er repræsenteret med to modeller på top 10-listen, Captur og Kadjar. Ingen af dem er solgt i helt så mange eksemplarer som Qashai, men de har til gengæld begge brugt under en en måned på at skifte hænder.

Kadjar er tilmed den af de 10, der har været hurtigst til det. Bare 21 dage har det i gennemsnit taget de 21 brugte franskmænd at finde nye ejere.

Se top 10-listen herunder:

De bedst sælgende brugte biler i juni og juli Nissan Qashqai 2. gen (2013-)

Solgte: 288 Liggetid: 34 Peugeot 2008 1. gen (2013-)

Solgte: 102 Liggetid: 44 Renault Captur 1. gen (2013-):

Solgte: 96 Liggetid: 27 Toyota C-HR 1. gen (2017-):

Solgte: 64 Liggetid: 92 Opel Mokka X 1. gen (2016-):

Solgte: 58 Liggetid: 152 Nissan Qashqai 1. gen (2006-2013)

Solgte: 55 Liggetid: 43 Toyota RAV4 4. gen (2015-2018):

Solgte: 44 Liggetid: 51 Renault Kadjar 1. gen (2015-):

Solgte: 43 Liggetid: 2 21 Volvo XC60 1. gen (2009-2017):

Solgte: 40 Liggetid: 36 VW Tiguan 1. gen (2007-2017):

Solgte: 38 Liggetid: 31 Statistikken er en oversigt over de 10 mest solgte biler via brugtbilssitet Autouncle. Da salget af brugte biler foregår over mange platforme, kan det samlede antal være højere. Kilde: Autouncle.dk

