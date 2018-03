Her er de vigtigste biler, du skal holde øje med i Genève

De seneste måneder har bilproducenter verden over løftet sløret for talrige nye biler og prototyper, og mange får deres debut i Schweiz i den kommende uge

Nye firmabiler, familiecontainere og futuristiske prototyper samles i den kommende uge på neutral grund i Schweiz.

Det er blevet tid til den årlige biludstilling i Genève, som af mange anses for at være en af de vigtigste begivenheder i bilindustriens kalender. Bilproducenterne har da også allerede varmet godt op til udstillingen ved at udsende 'teasere' og løfte sløret for nye bilmodeller, der skal vises frem for første gang på udstillingen, der åbner 8. marts.

Mange af bilerne er længe ventet, og set med danske øjne byder udstillingen også på en række facelifts og relanceringer af modeller, der allerede er populære herhjemme.

