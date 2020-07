Her er den mest solgte elbil

Renault Zoe er lille og fiks, koster ikke alverden, og så kan den bryste sig af at have erobret europæernes hjerter midt i en historisk krise.

Det viser salgstallene for første halvdel af 2020, hvor der er blevet sat nummerplade på næsten 38.000 modeller, skriver Bloomberg.

Dermed er Renault Zoe tidens mest solgte elbil i Europa.

Den franske bybil, som mange københavnere kender fra GreenMobility, har været i produktion siden 2012. Dermed er den næsten lige så gammel som Tesla Model S. Alligevel er det først nu, der for alvor er kommet gang i ordrebøgerne, hvilket branchekendere kobler sammen med, at Renault Zoe for nylig er udkommet i en ny version med forbedret motor og batteri.

Udseendemæssigt er der dog ikke sket de store forandringer, og derfor kommer de flotte salgstal også bag på Felipe Munoz, der overvåger den globale bilindustri i analysevirksomheden Jato Dynamics.

- Det er dybest set den samme bil, som har været her længe, men med nogle forbedringer på rækkevidde, teknologi og design. Så den seneste succes er en smule overraskende, siger brancheanalytikeren til Bloomberg.

Bedst i udlandet

I Danmark er billedet et helt andet. Her sidder Tesla 3 tungt på elbiltronen, viser de seneste tal fra De Danske Bilimportører.

Også Volkswagen e-Golf og Hyundai Kona er foran den franske elbil, der i Danmark kan notere sig for 221 flueben i ordrebøgerne i årets første seks måneder.

Renault Zoe koster fra 220.000 kroner i Danmark, hvilket er i den billige ende sammenlignet med andre batteridrevne biler.

