Her er den nye Mondeo... som du ikke kan købe

Selvom Ford egentlig har planer om at droppe den tidligere så voldsomt populære Mondeo-model på det europæiske marked i løbet af i år, har de valgt at lancere en ny version af bilmodellen.

Men selvom du måske kan være fristet af en ny version af den folkekære bilmodel, så kan du godt lade være med at slå hul på sparebøssen. Den nye Mondeo vil nemlig kun blive solgt i Kina.

Mondeo - og bilerne i den klasse - er nemlig stadig en populær bilmodel på det kinesiske marked, og derfor er den kommende version også designet og udviklet i Kina og specifikt til det kinesiske marked.

Den nye Mondeo skal bygges af Fords kinesiske afdeling, og de første kinesere kan sætte sig bag rattet af deres nye Mondeo senere på året.

Den nye Mondeo er mere iøjnefaldende i designet end fjerde generation. Foto: Ford

Modellen er vokset i bredden og længden. Foto: Ford

Ford oplyser ikke noget om, hvilke drivlinjer der vil komme til at ligge i den kinesiske Mondeo, så her må kunderne vente med at få svar. Modellen er 23 mm bredere og 63 mm længere end sin forgænger.

I fjor offentliggjorde Ford, at de vil stoppe produktionen af Mondeo ved udgangen af marts i år. Selvom modellen har været på markedet i næsten 30 år og har været en meget vigtig model for Ford, har efterspørgslen på SUV'er og crossover-modeller imidlertid slået bunden ud af markedet for biler som Ford Mondeo. Derfor har Ford valgt at droppe produktionen om få uger, og der er ikke planer om at lancere en direkte arvtager til modellen.

Alene som personbiler er der over 25.000 indregistrerede eksemplarer af Ford Mondeo i Danmark.