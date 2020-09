Her er der flere narkobilister end spritbilister: - Det er alvorligt

I Syd- og Sønderjyllands Politikreds er der i de første otte måneder af 2020 blevet sigtet flere for narkokørsel end for spirituskørsel. Således er der i perioden blevet sigtet 986 personer for narkokørsel mod 358 sigtelser for spirituskørsel.

Det skriver TV Syd.

Til sammenligning lå antallet af sigtelser for narkokørsel i politikredsen i 2019 og 2018 på henholdsvis 890 og 681, skriver mediet.

For at bremse den bekymrende udvikling sætter politiet sammen med syv kommuner i kredsen gang i en kampagne på sociale medier, hvor formålet er at sætte tankerne i gang hos unge i målgruppen.

- Narkokørsel er et alvorligt samfundsproblem. Og alligevel er det ikke noget, vi taler ret meget om. Det skal denne kampagne gøre op med. Ellers får vi aldrig sat ind over for problemet, siger Anders Pedersen, projekt- og trafiksikkerhedskoordinator i Vejen Kommune, til TV Syd.

Se også: Vanvidsbilister kørte gaderæs: Alle mister kortet

Øger risiko for ulykker

Det er grunden til, at kommunerne og politiet vil have bremset udviklingen, for ikke alene er det ulovligt at være påvirket af narkotika, når man kører bil.

Det øger ifølge Rådet for Sikker Trafik også risikoen for alvorlige ulykker markant.

Kører du med ulovlige, euforiserende stoffer i blodet, er straffen den samme, som hvis man kører spirituskørsel med en promille på 1,21.

Man får frakendt sit kørekort i 3 år og får en bøde. Der gælder dog særlige regler for kørsel med THC (hash) i blodet.

Se også: Fartsynder gik amok: 'Fuck politi' og fire fartovertrædelser på seks minutter