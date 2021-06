Her er der udsigt til trafikprop

Weekenden nærmer sig og dermed også den officielle start på skolernes sommerferie.

Dette betyder for mange, at ferieplanerne i både ind- og udland er lige på trapperne, hvorfor flere danskere gør klar til at pakke bilen og søger mod andre dele af landet eller krydser grænserne.

Tålmodigheden kan dog for alvor blive sat på prøve, da den varme køretur kan blive ekstra lang og kvalmende, hvis du rammer de mest travle tidspunkter.

Især er det lørdage, du skal undgå, hvis du ikke vil starte ferien med at være fanget i kø på de danske veje.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Det skyldes, at skiftedag i sommerhusene falder på lørdage. Til trods for, at mange afbestilte bookede sommerhuse, da rejserestriktionerne blev lempet, forventes det fortsat, at en del danskere afholder sommerferien inden for landets grænser i år.

Derfor vil der være ekstra trængsel på hovedvejene ved de store sommerhusområder ved den jyske vestkyst, Skagen og Nordsjælland.

Også på E45 mod den dansk/tyske grænse og på E47 samt E55 mod færgeoverfarterne vil feriehungrende danskere forårsage kødannelser.

Positivt for tilbageblivende

Er du fanget på kontoret uden planer om at bevæge dig ud i sommerlandet i de kommende uger, behøver du dog ikke ærgre dig. For mens de andre sidder i kø på E20 i varmen, kan dem, som ikke holder ferie, nyde godt af de stille veje.

På hverdagene i uge 26 til 31 forventes det, at der er færre biler på vejene, hvilket betyder kortere rejsetid i myldretiden.