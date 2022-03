Her er deres første elbil

Grecale hedder en ny SUV fra den italienske bilfabrikant Maserati. Den kommer med flere forskellige motorer, og for første gang hos Maserati som en 100 procent elektrisk model.

Ved lanceringen kommer Grecale på markedet i tre forskellige versioner, nemlig GT-versionen, som byder på en fire-cylindret mild-hybridmotor med 300 hk, Modena med 330 hk fra en fire-cylindret mildhybridmotor og den kraftfulde Trofeo, som kommer med en 3,0-liters V6-motor, der yder 530 hk.

Sideløbende vil man dog også midlertidigt kunne købe en særlig lanceringsversion, kaldet PrimaSerie Launch Edition.

Mest interessant er imidlertid, at Maserati også vil lancere Grecale i versionen Folgore, som bliver Maseratis første 100 procent elektriske bil.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Bagenden på den nye Maserati-elbil. Foto: Maserati

Lovende tal

Endnu afslører Maserati ikke mange detaljer om, hvad vi kan forvente af deres kommende elbil, men de vil dog oplyse, at den er baseret på en 400 V-teknologi og kommer med en batteripakke på 105 kWh, hvilket potentielt lover godt for rækkevidden på Folgore.

Samtidig står det klart, at den elektriske drivlinje vil levere omkring 540hk og 800 Nm, men de endelige tal vil først blive offentliggjort på et senere tidspunkt, ligesom Maserati heller ikke oplyser noget om præstationerne fra den elektriske SUV.

Folgore vil komme på markedet i løbet af 2023.

Maserati har et mål om at have et fuldt-elektrisk modelprogram i 2025.