Her er det billigste bilmærke at forsikre

Forsikring er typisk en af de større poster i bilbudgettet, og vil du gerne sikre dig, at din bilforsikring er billigst mulig, skal du gå efter en række bestemte bilmærker.

Sammenligningsportalen Samlino.dk har lavet en analyse af forsikringspriserne på bilmærker og har fundet de 10 billigste bilmærker at forsikre.

Samlino.dk har fundet priserne gennem 440.000 opslag i deres database over brugere, som sammenligner bilforsikring, og derefter beregnet gennemsnittet for hvert bilmærke. I prisen er der inkluderet ansvars- og kaskoforsikring, hvilket er den mest almindelig sammensætning af bilforsikring.

Opgørelsen viser, at det billigste bilmærke at forsikre også er et mærke, der er kendt for at bygge prisvenlige biler.

Dacia er nemlig med en gennemsnitlig forsikringspris på 4403 kr. årligt det billigste bilmærke at forsikre. Herefter følger Fiat og Citroën med priser på henholdsvis 4466 og 4562 kr. årligt.

- Bilforsikring beregnes af forsikringsselskaberne på baggrund af faktorer såsom motorstørrelse, bilens type, bilens alder, sikkerhedsniveau og mere. Derfor kan visse bilmærker være ekstra billige at forsikre, siger Niklas Agerbæk, som er kommunikationschef hos Samlino.dk.

Her er de dyreste

Hvis du er nysgerrig på, hvad de dyreste mærker at forsikre er, så er der ét bilmærke, som koster særlig meget. Tesla er nemlig med en gennemsnitlig forsikringspris på 12.193 kr. årligt det klart dyreste bilmærke. Herefter følger Mercedes-Benz og Polestar med priser på henholdsvis 8661 og 8546 kr.