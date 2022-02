Her er det mest pålidelige bilmærke

Du skal kigge mod Sydkorea for at finde det mest pålidelige bilmærke

Vil du gerne undgå at ligge sønvløs om natten, skal du måske overveje at købe en bil, som er pålidelig.

Med en ny undersøgelse kan man nu blive klogere på, hvilke mærker der producerer bilerne med færrest fejl.

Bag undersøgelsen står J.D. Power Vehicle Dependability Study (VDS), som hvert år laver en opgørelse over de biler, solgt i USA, med færrest rapporterede problemer.

Det oplyser J.D. Power i en pressemeddelelse.

I undersøgelsen har sydkoreanske Kia klaret sig så godt, at mærket for andet år i træk hiver en førsteplads hjem blandt de masseproducerede bilmærker over mærker med færrest rapporterede problemer. Desuden opnår Kia den overordnede førsteplads blandt alle bilmærker, og det er første gang i undersøgelsens historie, at et ikke-premiummærke opnår den hæder.

Undersøgelsen foregår sådan, at kunderne af tre år gamle biler fra fra forskellige bilmærker indrapporterer fejl, og derefter rangerer VDS bilmærker efter den såkaldte PP100-score, som dækker over 'problemer pr. 100 biler'.

Her scorer Kia 145, som er 47 point bedre end branchens gennemsnitlige score. Hernæst følger Buick med en score på 147, Hyundai med 148, Toyota med 158 og Dodge med 166.

Bilmærket med flest fejl i undersøgelsen er Land Rover med 284 rapporterede problemer pr. 100 biler.

Den mest pålidelige bilmodel i hele undersøgelsen er sportsvognen Porsche 911. Det er tredje gang på fire år, at 911'eren løber med den titel.