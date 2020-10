Her er det mest værdifulde bilmærke i verden

Hvilket bilmærke er det mest værdifulde i verden?

Det undersøger det anerkendte internationale konsulentbureau Interbrand hvert år.

Nu har de så undersøgelsen Best Global Brands 2020 parat, og her er konklusionen, at det mest værdifulde bilmærke for niende år i træk er japanske Toyota.

Det oplyser Toyota Danmark i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen viser, at Toyotas varemærke har en samlet markedsværdi på svimlende 325 mia. kr., hvilket sikrer Toyota en topplacering i bilverdenen.

Det er niende år i træk, at Toyota bliver det mest værdifulde bilmærke. Toyotas varemærkeværdi i 2020 er en fordobling i forhold til værdien for ti år siden, og undersøgelsen fra Interbrand understøtter en tilsvarende undersøgelse af værdien af virksomheders varemærker tidligere i år fra Forbes, hvor Toyota også blev det mest værdifulde bilmærke.

De 10 mest værdifulde bilmærker Her er de 10 mest værdifulde bilmærker:

1. Toyota - 325 mia. kr. 2. Mercedes-Benz - 310 mia. kr. 3. BMW - 250 mia. kr. 4. Honda - 137 mia. kr. 5. Hyundai - 90 mia. kr. 6. Tesla - 80 mia. kr. 7. Ford - 79 mia. kr. 8. Audi - 78 mia. kr. 9. Volkswagen - 77 mia. kr. 10. Porsche - 71 mia. kr. Kilde: Interbrand

Blandt verdens mest værdifulde

Med en markedsværdi på 325 mia. kr. sikrer Toyota sig desuden en samlet syvendeplads blandt alle verdens virksomheder. Her placerer techgiganten Apple sig igen i år som den mest værdifulde virksomhed med en markedsværdi på absurde 2034 mia. kr.

Andre brands som f.eks. Amazon, Microsoft, Google, Samsung og Coca Cola ligger også blandt de højest vurderede på listen, mens Lego er det højest placerede danske varemærke som nummer 72 med en varemærkeværdi på 47 mia. kr.

Titlen som mest værdifulde bilmærke afhænger dog af, hvordan man opgør selve værdien.

Tidligere på året skrev Ekstra Bladet og adskillige internationale medier, som blandt andre Telegraph og New York Post, at Toyota var blevet overhalet af Tesla som verdens mest værdifulde bilmærke.

Her var opgørelsen lavet alene ud fra værdien af aktierne, og her landede Teslas værdi på 190 milliarder dollars, mens Toyotas var på 182 milliarder dollars. Ifølge analysen fra Interbrand er det dog stadig Toyota, som er verdens mest værdifulde bilmærke. Og dét for niende år i træk.

