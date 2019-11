Her er Ferraris nye coupé: Men ligner den en Aston Martin for meget?

Ferrari har præsenteret en ny smuk coupé, men nogle mener, at designet er lidt for inspireret af Aston Martin

På fabrikken i Maranello har Ferrari travlt i disse tider. Det er ikke længe siden, at de præsenterede to nye åbne modeller, og nu viser Ferrari endnu en ny model frem.

Denne gang er der tale om en frontmotoriseret V8-coupé, som skulle være en anelse hurtigere og mere dynamisk end den åbne Portofino.

Hvor mange andre nye Ferrarier er mere dramatiske end smukke med luftindtag, diffusere og alverdens aerodynamik i designet, så er Roma, som den nye model hedder, meget ren i designet.

Er vurderet til 30 millioner: Du må ikke køre bilen på offentlig vej

Det er svært ikke at blive begejstret over designet på den nye Roma, og det ser det også ud til, at mange er på både Ferraris Facebook- og Instagramopslag om den nye bil.

Mange kalder den 'smuk', 'elegant' og 'imponerende'.

Aston Martin-kopi

Det er dog ikke alle, som er imponerede over designet på den nye Roma. Der er ganske mange, som synes, at Ferrari har kigget lidt for intenst på konkurrenternes biler, da de skulle designe Roma.

- Aston Martin?, skriver en bruger på facebook.

- Ligner en Aston Martin DB11, lyder det fra en bruger på Instagram.

Nogle brugere mener, at den ligner en Aston Martin DB10, mens andre hævder, at der er størst ligheder med DB11.

Bedøm selv i billedgalleriet herunder, hvor vi har samlet billeder af både Ferrari Roma og Aston Martin.

Artiklen fortsætter under billedgalleriet ...

Billedgalleri 1 af 5 Sådan ser Ferraris nye coupé Roma ud. Foto: Ferrari 2 af 5 Nogle mener dog, at Ferrarien ligner en Aston Martin som denne DB10 lidt for meget. Foto: Aston Martin 3 af 5 Andre hævder, at den Ferrari Roma minder for meget om denne Aston Martin DB11. Foto: Aston Martin 4 af 5 Her er den nye Ferrari set bagfra. Foto: Ferrari 5 af 5 En Aston Martin DB11 bagfra. Foto: Aston Martin

Får hædret motor

Som nævnt får Ferrari Roma en V8-motor under den lange front. Motoren er Ferraris V8-motor med turbo, som har vundet International Engine of the Year-award flere gange.

I Roma yder motoren 611 hk og 760 Nm.

Det rækker til en topfart på over 320 km/t og en accelerationstid fra 0-100 km/t på 3,4 sekunder.

Endnu er der ikke oplyst priser på Ferrari Roma.

Se også: Se billederne: Disse vanvittige biler skal nu sælges på auktion