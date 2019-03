Her er finalisterne til Årets Varebil i Danmark

En ombygget SUV, en Mercedes med liret teknologi og elektriske varebiler til bykørsel.

Finalefeltet til kåringen af årets bedste varebil spænder bredt. Juryen, der består af journalister fra foreningen Danske Motorjournalister, har testet og prøvekørt i alt 10 forskellige varebiler, og heraf er otte nu gået videre til finalen.

Eller, faktisk er der kun tale om fem forskellige biler, for feltet indeholder både et sæt trillinger og et tvillingepar.

Hvilken en af bilerne, der modtager den eftertragtede titel som Årets Varebil 2019, bliver offentliggjort 21. marts på transportmessen i Herning Messecenter. Det skriver Bilmagasinet.

Forsvarende europamestre

Tvillingerne tæller Citroën Berlingo, Peugeot Partner og Opel Combo. De er ikke identiske af hverken udseende eller egenskaber, men bygger på samme teknologi fra PSA-koncernen. De er også blandt de mindre varebiler i finalefeltet med et lastrum på op til 4,4 m3.

Opskriften ser dog indtil videre ud til at være en succes, for de tre søskende har allerede én pris på kaminhylden i form af den europæiske titel som Van of the Year 2019.

Ifølge Bilmagasinet har det gjort indtryk på juryen, at de har sikkerhedsudstyr som automatisk nødbremse og 360-graders kamera, som ligger langt fra dagens standard i varebilssegmentet.

De tre varebiler skal dog kæmpe med konkurrenten Ford Transit Connect, der i den største udgave har 3,6 m3 i varerummet. Den har ifølge mediet gjort sine hoser grønne hos juryen med gode og personvognslignende køreegenskaber.

Elektriske trillinger

Endnu mere personvogn får man med den nye Toyota RAV4, der er mest kendt som hvidplade-bil med plads på både for og bagsæde. Her deltager den dog i en ombyggget van-udgave uden bagsæde, og bilens hybridteknologi har ifølge Bilmagasinet været med til at sikre den en plads i finalen.

Teknologien, der kombinerer en benzinmotor med en elmotor, giver bedre brændstoføkonomi, og RAV4 fås slet ikke som traditionel dieselhakker.

Også hos tvillingerne VW e-Crafter og MAN e-TGE er man gået udenom dieselmotoren og har i stedet installeret teknologien fra den elektriske VW e-Golf i motorrummet. Det gør de to finalister i stand til at køre omkring 100 realistiske kilometer på en opladning, mens lasteevnen begrænses til 950 kilo.

Sidste finalist er Mercedes Sprinter, der udelukkende fås med dieselmotor. I stedet for eldrift har man satset på at modernisere bilen med teknologi fra mærkets personvogne. Det dækker blandt andet over avanceret flådestyring og et infotainmentsystem med kunstig intelligens, og ifølge Bilmagasinet har varebilen gjort sig yderligere bemærket for sin høje komfort.

De to varebiler, der ikke nåede med i finalen, er pickuppen VW Amarok med bomstærk V6-motor og den lille Peugeot Rifter Van.

