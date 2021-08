Her er politiets nye biler

Landets hundepatruljer skal have nye biler at køre rundt i. Vi har været vant til at se hundepatruljerne i Ford Mondeo og Volkswagen Touran i de velkendte blå farver, som kendetegner politiets hundepatruljer, men nu skal modellerne skiftes ud med en ny model.

Fremover skal hundepatruljerne nemlig køre Volvo V90.

Den nye hundepatruljevogn kører allerede i København, Østjylland, Nordjylland, Sydøstjylland, Midt- og Vestsjælland og på Fyn. Og inden året er omme kan du også se dem i resten af landet.

Det skriver Rigspolitiet i et opslag på facebook.

Bedre for hundene

De nye hundepatruljevogne byder på bedre forhold for både hunde og betjente. For første gang får politiet nemlig hundebiler, der er specialdesignet til politiarbejde, og det vil sige, at der er taget højde for brugen af bilens køreegenskaber, ergonomi, sikkerhed og krav til hundebur.

En særlig feature i bilen er, at der altid kan være ventilation i burene, også når bilen holder stille, og hundene ligger alene.

De nuværende Ford Mondeoer og VW Touraner bliver løbende skiftet ud med de nye Volvo V90'ere, når de er klar fra fabrikken, oplyser Rigspolitiet.

Volvoen erstatter Ford og VW. Foto: Politi