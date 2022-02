Her er politiets nye biler

Du kan næsten ikke have undgået at se én, en Volkswagen Passat klædt i politiets velkendte design.

Det danske politi har i årevis kørt VW Passat som patruljevogne, og sådan bliver det ved med at være.

Efter at det danske politi og Volkswagen har indgået en ny aftale, skal det danske politi nemlig i adskillige år fremover også køre i Passat-modellen fra den tyske bilgigant.

Det oplyser Volkswagen Danmark i en pressemeddelelse.

Således skal politiet med den nye aftale køre VW Passat i minimum de næste syv år.

Versionen af Passat, som Rigspolitiet skal køre i som deres nye patruljevogn, er stationcarversionen Variant med en 2,0-liters dieselmotor og VW’s automatiske DSG-gear.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Modellen er blevet faceliftet i 2019. Politiets modeller kommer med særlige features. Foto: Volkswagen

Politiet har kun indkøbt stationcarudgaver af Passat. Foto: Volkswagen

For sidstnævnte gælder det, at det kan sættes i et særligt sportprogram, hvor gearkassen hurtigere skifter hurtigere og mere aggressivt, som kan være en fordel under eksempelvis udrykningskørsel.

Rigspolitiet har specificeret Passat med sportsundervogn, så bilerne i højere grad er klædt på til den krævende kørsel.

Volkswagen Passat har som model været i tjeneste hos politiet siden 2008, og i 2016 blev den nuværende generation af Passat introduceret i politiets flåde af patruljevogne.

Den nuværende generation af Passat betegnes af Volkswagen som B8, og den blev introduceret i 2014. Året efter blev den kåret til Årets Bil i Europa, og i 2019 fik modellen et større facelift, hvor der blandt andet blev introduceret nye assistent- og infotainmentsystemer, mens de nuværende udgaver af dieselmotorerne også blev placeret under kølerhjelmen på Passat'en.