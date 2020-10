Her er prisen på Skodas næste plug-in-hybridbil

I en lang årrække har de danske bilkøbere været vilde med den snusfornuftige Skoda Octavia, som kombinerer god plads, pænt med udstyr og rimelige priser. Nu kommer en ny opladelig plug-in hybridversion på markedet, og der er god grund til at tro, at den kan blive et regulært kæmpehit blandt de danske bilkøbere.

Næsten 50.000 danskere har allerede en Skoda Octavia holdende i indkørslen, og når man så kombinerer det faktum med, at interesseren for de opladelige hybridbiler er støt stigende, er det svært at forestille sig, at Octavia iV, som plug-in hybriden hedder, ikke bliver et hit.

Skoda har nemlig nu også offentliggjort priserne på modellen, som begynder ved 299.995 kr. Den kan allerede nu bestilles hos de danske Skoda-forhandlere, og snart er det også muligt at prøvekøre Octavia iV, for den står klar hos forhandlerne fra og med uge 46.

Ros til populær danskerbil: - Der er ikke noget at sætte en finger på

60 km

Octavia IV er Skodas næste plug-in-hybridbil efter Superb, og opladningsudgaven af Octavia får en elmotor på 75 kW og en benzinmotor på 156 hk. Tilsammen er ydelsen 204 hk. Batteriet er på 13 kWh, og det giver en elektrisk rækkevidde på 60 km.

Med en ladeboks eller ved en ladestander, hvor Octavia iV lader med 3,6 kW, tager en opladning til 80 procent 2 timer og 33 minutter, mens en fuld opladning tager 3 timer og 33 minutter.

Skodas nye plug-in-hybridbil kommer i to forskellige udstyrsniveauer. Som standard har Octavia iV bl.a. 18 tommer -alufælge, navigationsanlæg med 10 tommer skærm, trådløs Apple CarPlay, trådløs opladning af smartphonen og digitalt cockpit.

Prisen på 299.995 kr. er for den almindelige såkaldte Coupé-udgave, og vil du have en stationcar-version starter prisen ved 329.995 kr.

Installation af ladeboks er en del af bilens pris ved samtidig bestilling af et Clever Unlimited-abonnement.

Test af hybridbiler: Det skal du gå efter