Her er tidens smukkeste bil

Smag er naturligvis en subjektiv størrelse, og derfor er det ikke alle, der kan blive enige om, hvad der er smukt. Nu er den tyske kåring Das Goldene Lenkrad (Det Gyldne Rat) dog kommet med deres bud på, hvilken bil der er årets smukkeste.

Her er valget faldet på elbilen Audi e-tron GT, som har vundet prisen foran 69 andre bilmodeller. Kåringen blev foretaget af læsere fra motormagasinet Auto Bild, fra lignende magasintitler i Europa, og fra avisen Bild am Sonntag.

Det Gyldne Rat er en af de ældste kåringer inden for bilverdenen i Tyskland. I dag uddeles der priser i 12 forskellige kategorier, og det særlige ved prisen som Årets Smukkeste Bil er, at afstemningen sker på tværs af alle kategorier, og at læserne kan stemme direkte.

Da Audi e-tron GT blev præsenteret som konceptbil i 2018 sagde Marc Lichte, som er chef for design hos Audi, at det var 'den smukkeste bil, som jeg nogensinde har tegnet'. Nu har en kåring i hvert fald givet designeren ret i, at det er den smukkeste bil i 2021.

Årets smukkeste bil ifølge tysk kåring. Foto: Audi

Elbilen kan også fås i en ekstra sportslig RS-udgave. Foto: Audi

Her kan man for alvor se den elegante profil. Foto: Audi

Dyr bil

E-tron GT er Audis modstykke til Porsche Taycan, og de to elbiler er bygget på samme platform. Herhjemme kan en Audi e-tron GT fås til en pris fra 959.991 kroner.

Til prisen får man en elbil med en rækkevidde på 479 km og et system, der yder 476 hk. Modellen kan ved en DC-lader lade med op til 270 kW.

Ekstra Bladet Biler har faktisk testet Audi e-tron GT. Hvordan det gik, kan du læse mere om i artiklen herunder.

