Her er Toyotas nye elbil

Toyota er en magtfaktor på den globale bilscene, så når mærket offentliggør den endelige udgave af koncernens første dedikerede elbil, er der grund til at skærpe opmærksomheden.

Den japanske bilgigant har nu løftet sløret for den produktionsklare udgave af elbilen bZ4X. Modellen er den første af flere elbiler under Toyotas helt nye elbilsmærke, bZ.

BZ4X er en SUV i mellemklassen, og den er første Toyota-model på en ny platform, som er dedikeret til elbiler og udviklet i samarbejde med Subaru.

SUV'en kan fås med enten forhjulstræk eller firehjulstræk, og vælger man førstnævnte, får man en elektrisk drivline med 204 hk og et moment på 265 Nm. Forhjulstrækkeren sprinter fra 0-100 km/t på 8,4 sekunder.

Går man i stedet efter den firehjulstrukne udgave, er der elmotorer på både for- og bagakslen, og det sender ydelsen op på 218 hk med et moment på 336 Nm. Her er 0-100 km/t klaret på 7,7 sekunder.

Alle tallene er foreløbige, da bilen fortsat venter på den endelige typegodkendelse.

Aerodynamik har været et stort fokuspunkt for Toyota i udviklingen af bilen. Foto: Toyota

Toyota mener, at rattet minder mere om et ror fra et fly end et traditionelt rat. Foto: Toyota

Batteriet i modellen er på 71,4 kWh, og Toyota forventer, at rækkevidden lander på over 450 km. Den præcise rækkevidde offentliggøres, så snart bilen er endelig typegodkendt.

Når der skal lades op, kan bZ4X ved hjælp af en 150 kW lynoplader oplades fra 0 til 80 procent på 30 minutter, hvis man ikke lige har tid til at benytte sig af den indbyggede, tre-fasede, 11 kW oplader.

Et stort trumfkort for Toyota ved den nye elbil er, at mærket giver lang garanti på batteriet. Således garanterer Toyota, at batteriet vil bevare minimum 90 procent af kapaciteten i 10 år eller 240.000 km kørsel, alt efter hvad der kommer først.

Modellen ventes at blive introduceret i Danmark i midten af 2022.