Her er verdens bedste biler

Hvad er verdens bedste bil lige nu? Har du nogensinde stillet dig selv det spørgsmål, kan du nu få et svar.

Verden har nemlig med kåringen 'Best Cars of the Year' fået en ny prisuddeling inden for bilindustrien, og målet med prisen er ganske enkelt at kåre den for tiden bedste bil.

Vinderne af titlen for 2021/2022 er de to koreanske slægtninge Kia EV6 og Hyundai Ioniq 5, som tager titlen foran biler som Audi e-tron, Ford Mustang Mach-E og Porsche Taycan.

- Vi er stolte over, at vores første dedikerede elbil er hædret som årets bedste, siger Heung Sho Kim, som er chef for Kias forretningsafdeling, i en pressemeddelelse.

- Det sender et klart budskab om, at Kia EV6 ikke kun er en elbil i verdensklasse, men også at vi er på rette vej med vores elektrificeringsstrategi. Verden kan forvente flere fantastiske EV-modeller (elbiler, red.) fra Kia i de kommende år, lyder det videre.

Bag kåringen står en række af motorjournalister, designere, racerkørere og ledende industrifolk, som har grundlagt prisen for et etablere et 'uafhængigt og fuldstændig demokratisk syn på de bedste bilmodeller'.

Hyldet i Danmark

Det er ikke kun internationalt, at Kia og Hyundai har fået hæder for elbilerne EV6 og Ioniq 5, som er bygget på den samme platform, kaldet E-GMP, som er specielt udviklet til elbiler.

Da Årets Bil i Danmark 2022 skulle kåres, løb Hyundai Ioniq 5 med titlen, mens Kia EV6 kørte sig ind på en tredjeplads, kun overgået af dens slægtning fra Hyundai og den svensk-kinesiske Polestar 2.