Her er verdens mest bæredygtige bilmærke

Rigtig mange af verdens bilproducenter bruger store kræfter og mange ressourcer på at blive mere bæredygtige og 'grønne'.

Men hvilket bilmærke er så det mest bæredygtige?

Det har Dow Jones kåret med deres bæredygtighedsindeks, kaldet 'Dow Jones Sustainability Indices World and Europe', og her er hæderen for 2020 tilfaldet BMW, som nu kan kalde sig verdens mest bæredytige bilmærke med 80 ud af 100 mulige point.

I alt 39 virksomheder i bilbranchen er blevet evalueret i 2020, og resultatet viser, at BMW har forbedret sig på alle tre parametre i evalueringen, nemlig 'Governance & Economic', 'Environmental' og 'Social dimensions'.

- Kampen mod klimaforandringer og den måde, vi bruger ressourcer på, vil afgøre fremtiden for vores samfund - og også for BMW Group. Derfor er bæredygtighed og ressourceeffektivitet grundstenen i vores forretningsstrategi og forankret i alle divisioner, siger Oliver Zipse, bestyrelsesformand hos BMW AG, i en pressemeddelelse.

Mindre CO2

Gennem de senere år har BMW iværksat diverse tiltag med formålet at sænke producentens samlede CO2-udledning.

For eksempel har BMW Group reduceret energiforbruget per produceret bil med 40 procent og CO2-emissioner med omkring 70 procent siden 2006. Alle produktionsanlæg får desuden deres elektricitet udelukkende fra vedvarende energikilder.

BMW Group har ligeledes reduceret CO2-udledningen fra nye biler solgt i Europa med omkring 42 procent mellem år 1995 og 2019.

Blandt bilproducentens mål for fremtiden er for første gang, at målene inkluderer hele livscyklussen fra forsyningskæden til produktionen til selve brugsfasen. Målet er at reducere CO2-emissionerne med mindst en tredjedel per bil. Overfører man det til BMWs salgstal for 2019, vil det svare til en reduktion på mere end 40 millioner tons CO2 i løbet af livscyklussen frem til 2030.

