Her er verdens mest værdifulde bilmærke

Til gengæld ligger det japanske bilmærke langt nede på den generelle liste over mest værdifulde brands

Toyota er endnu en gang blevet kåret som verdens mest værdifulde bilmærke med en anslået værdi på over 192 milliarder kroner.

Det skriver Automotive News Europe.

Rangeringen er foretaget af firmaet Kantar Millward Brown, som hvert år kårer de mest værdifulde brands og firmaer i verden i deres 'BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands'-kåring.

Hvor der i 2017 og 2018 var henholdsvis seks og fem bilmærker blandt de 100 mest værdifulde brands i verden, endte kun tre bilmærker i top 100 i år. Foruden Toyota er det BMW og Mercedes-Benz, der sniger sig med ind i top 100. Ford og Honda er de to bilmærker, der ikke længere er med i forhold til 2018.

I år er Toyota det 41. mest værdifulde af alle verdens brands.

Ud af de 14 år, som Kantar Millward Brown har lavet denne kåring, er Toyota endt som det mest værdifulde bilmærke 12 af gangene. I 2010 og 2012 endte japanerne som nummer 2.

- Global udbredelse er så stor en del af Toyotas position. I alle områder har de et godt miks af bilmodeller, siger Graham Staplehurst, strategidirektør i Global BrandZ, til Automotive News Europe.

VW rykker

Foruden et stærkt model line-up i de forskellige verdensdele, er der også en anden årsag til, at Toyota klarer sig godt på brandværdi.

- Toyota bliver også set som en pioner inden for alternativ energi. Folk kender til Prius'en. Vi har lavet et par undersøgelser om elektriske biler, og selv om Tesla er det mest kendte, kom Toyota og Volkswagen på andenpladsen, siger Graham Staplehurst.

Mest værdifulde bilmærker Her er de mest værdifulde bilmærker i verden og deres cirka anslåede værdi: 1. Toyota - 192 milliarder kroner 2. Mercedes-Benz - 154 milliarder kroner 3. BMW - 153,5 milliarder kroner 4. Honda - 77 milliarder kroner 5. Ford - 74 milliarder kroner 6. Nissan - 69,5 milliarder kroner 7. Tesla - 61 milliarder kroner 8. Audi - 56,5 milliarder kroner 9. Volkswagen - 44 milliarder kroner 10. Porsche - 38 milliarder kroner Kilde: BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2019 af Kantar Millward Brown

Volkswagen var det eneste brand i bilernes top 10, som forbedrede sin markedsværdi i forhold til sidste år. VWs værdi voksede 12 procent.

Ifølge Staplehurst skal forklaringen på Volkswagens udvikling findes i, at tyskerne har 'formået at slå tilbage efter dieselskandalen og nu er 'bedre rustet til at udnytte skiftet til alternative energiformer', lyder det fra ham.

Porsche er med i top 10 for første gang nogensinde.

