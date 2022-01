Her er verdens største bilmærke

Trods coronapandemien solgte Toyota over 10 procent flere biler i 2021 sammenlignet med året før, og med et globalt salg på over 10,5 millioner biler blev den japanske bilgigant for andet år i træk verdens største bilproducent.

Det skriver Reuters.

Toyota indtager førstepladsen over bilproducenter med størst salg i 2021 foran Volkswagen AG, som i fjor solgte 8,9 millioner biler. Volkswagen-salget i 2021 var fem procent lavere end i 2020 og det laveste antal i ti år.

På det asiatiske marked solgte Toyota over 3,1 millioner biler - endda fraregnet det japanske hjemmemarked. Efterspørgslen var størst i Kina, der tegnede sig for næsten 2 millioner Toyotaer i 2021. På hjemmemarkedet i Japan solgte Toyota knap 1,5 millioner biler, mens Toyotas ubetinget største marked var USA, hvor over 2,3 millioner fabriksnye biler fra Toyota fandt sin første ejer.

I Europa kunne Toyota også notere sig en fremgang med et stigende salg på 7,8 procent sammenlignet med 2020.

Toyota forklarer selv det højere salg med en øget interesse for elektrificerede biler som hybridbiler, plug-in hybridbiler, elbiler og brintbiler.

Tallene fra Toyota viser, at de solgte 33 procent flere elektrificerede biler på verdensplan i 2021 end i 2020.

Langt størstedelen af Toyotas solgte elektrificerede biler i 2021 var de fulde hybridbiler. Det er biler, der både har en benzinmotor og en elmotor, og som ikke skal lades op med ladestik.

Herhjemme blev Toyota med et salg på 19.513 nye biler det næstmest populære bilmærke efter Volkswagen.